Kako se počutiš: rdeča nit letošnje Unicefove kampanje ob svetovnem dnevu otrok

Mlade že zgodaj začnemo vzgajati v okoljsko odgovorne posameznike, pri tem pa jih včasih pozabimo vprašati, kako so. Zares, kako se počutijo. V soboto obeležimo Unifecov svetovni dan otrok in rdeča nit kampanje je ravno vprašanje "Kako se počutiš", predvsem pa je v ospredju duševno zdravje otrok in najstnikov. Namreč duševne motnje prizadenejo vsakega sedmega otroka po svetu. 50 odstotkov vseh duševnih motenj pa se razvije do 15. leta starosti. Več kot 20 odstotkov od 400 otrok in mladih, starih med 10 in 18 let, iz vseh koncev Slovenije, svoje duševno zdravje ocenjuje kot slabo, 60 odstotkov pa jih je zaradi epidemije bolj strah prihodnosti kot prej.