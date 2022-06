Kako se pred napadi hekerjev obvarovati na počitnicah?

Ko grejo v poletnih mesecih z nami na dopust tudi naši možgani in je edina skrb marsikaterega uporabnika družbenih omrežij, kako na spletu objaviti čim boljšo fotografijo s plaže, je uporaba brezplačnih WiFi omrežij zagotovo mikavnejša od uporabe mobilnih podatkov. A za nepreverjenimi omrežji pogosto prežijo zlonamerni napadalci, ki brez posebnega napora pridejo do naših spletnih gesel z imeni hišnih ljubljenčkov. V zelo kratkem času pa lahko ostanemo brez podatkov in to le zato, ker smo svojim Instagram sledilcem želeli pokazati, kje dopustujemo.