Kako se lahko preko nove aplikacije prijavite na cepljenje?

Zamujamo, saj smo dolga leta premalo vlagali v digitalizacijo zdravstva, tako kot smo več desetletij zanemarjali infrastrukturo in kadrovsko podhranjenost, je danes o nekaj mesecev prepoznem prihodu aplikacije povedal zdravstveni minister Janez Poklukar. A zdaj jo končno imamo, enostavno in pregledno, predvsem pa zmogljivo spletno stran za prijavo na cepljenje. Za nekaj minut se je stran v dopoldanskih urah sicer sesula, a kaj več težav kot to ni bilo zaznati. Kako se na cepljenje lahko prijavite?

icon-expand