Kako se primerno pripraviti za zimske gorske podvige?

Matjaž Šerkezi, dolgoletni strokovni sodelavec PZS, je vnovič izpostavil oblačenje več plasti oblačil, kar omogoča enostavno uravnavanje toplote, predvsem pa uporabo primernih izolacijskih materialov, ki so še kako pomembni v primeru nesreče.

"Pozimi v nahrbtnik obvezno sodijo tudi rokavice in kapa, sončna očala, saj je snežna slepota možna tudi pri nas, pa kakšna visoko energijska hrana za vsak primer, čelna svetilka in prva pomoč, kamor je treba dodati kakšno tableto proti alergiji, saj ta lahko ponesrečencu pomaga, preden po dveh, treh urah gorski reševalci pridemo do njega."

Med klasiko v opremi Šerkezi našteva še zemljevid novejše izvedbe in kompas ter v modernem času tudi dodatno baterijo za polnjenje svetilke ali mobilnega telefona, posebej v zimskem času, ko je delovanje baterije krajše. V zimskem času opozarja tudi na uporabo cepina in derez na zahtevnejših pobočjih. "Pomembno pa je, da opremo znamo uporabljati, in to se najlažje naučimo na tečajih. Pomembna je tudi izbira informacij, ki je najboljša v vodnikih planinske zveze, ki so seveda lahko tudi na spletu. Ostali vodniki in nasveti so lahko zelo subjektivni in kar je za nekoga lahko, je za drugega lahko pretežko."