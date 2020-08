Kako se s koronakrizo in manjšim številom koncertov spopadata Sašo Avsenik in Blaž Švab?

Podobno kot otroke prositi, naj v šoli ne bodo preveč razigrani, je prositi obiskovalce koncertov, naj bodo umirjeni. A če hočemo preživeti, potem moramo igrati, pa četudi namesto razprodane dvorane igramo za toliko ljudi, da lahko vsakega posebej pozdravimo, pravita Sašo Avsenik in Blaž Švab, ki sta navajena polnih dvoran. Kako so po novem videti njune priprave na koncert in kaj si mislita, ko ljudje ob največjem hitu sedijo?