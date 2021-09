Kako se s pogojem PCT soočajo naši sosedi?

Medtem ko pri nas z vseh koncev poslušamo, kako je težko ali skorajda nemogoče izpolnjevati ali preverjati pogoj PCT, je Avstrija to zaostritev uvedla že 19. maja. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT pri strankah in gostih gostinskih lokalov in restavracij je postalo del vsakodnevnega življenja. Poleg tega pa gostinci, hotelirji in drugi ponudniki sami preverjajo, ali gostje izpolnjujejo pogoje za vstop. Kjer velja pravilo PCT, maske v notranjosti niso več potrebne.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:01 audio-control-play-line Iz 24UR: Pogoj PCT uvajajo tudi druge države 04:22 audio-control-play-line Iz SVETA: PCT-pogoj v Avstriji icon-chevron-left icon-chevron-right