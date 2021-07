Kako se varuh človekovih pravic sooča s številnimi pismi in klici?

Vsak dan prejme številna pisma, elektronska sporočila, dobi številne klice in ljudje na ulici ga ustavljajo. Kdo mislite, da je to? Ne, ne gre za kakšnega popularnega pevca ali igralca, ampak za varuha človekovih pravic Petra Svetino. Naš novinar Aleksander Pozvek ga je obiskal in preveril, kaj največkrat moti državljane, kako poteka njegov delovnik in kaj je najbolj zanimivo pri tej funkciji.

