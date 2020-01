Smučarji policisti so se na slovenskih belih strminah urili v zagotavljanju telesne in premoženjske varnosti. Na slovenskih smučiščih je dejavnih 20 policistov, v pripravljenosti pa jih čaka še dodatnih 60. Preverili smo, kako izgleda policijska obravnava nesreča na smučišču in kako družbo modrih uniform na belih strminah sprejemajo slovenski smučarji.