Kako smo ljudje z vzrejo v 100 letih uničili pasme psov?

Fotografije razkrivajo, kako smo ljudje – v želji, da bi imeli popolne hišne ljubljenčke – z vzrejo in križanjem pasem v zadnjih 100 letih škodili zdravju psov in kako se je njihova podoba do danes spremenila. Bulterier, na primer, ni imel značilne ploščate lobanje, zdrav buldog danes ne obstaja več, mops pa je bolj kot pes postal modni dodatek, ki se sooča z vsemi možnimi zdravstvenimi težavami.

"Nobena pasma psa še nikoli ni bila izboljšana s samovoljno človekovo odločitvijo, da je nekaj, kar je krajše/ daljše/ manjše/ večje/ bolj zavito … tudi boljše. Če psa obsodimo na celo življenje trpljenja zato, da bi lepše izgledal, je to mučenje," v svojem blogu na spletni strani Znanost in psi (Science and Dogs) piše Caen Elegans. Poglobil se je v vprašanje, kako smo ljudje – v želji, da bi imeli popolne hišne ljubljenčke – z vzrejo uničili različne pasme psov. Svoje besede je podkrepil s primerjavo fotografij psov izpred 100 let iz knjige Pasme vseh narodov (Breeds of All Nations), ki jo je leta 1915 napisal W. E. Mason, razlike pa so po njegovem mnenju ogromne. "Da bi lahko naredil pošteno primerjavo, sem izbral fotografije psov v podobnih pozah in jih obrnil tako, da psi gledajo v isto smer. Nekaj pasem sem moral izpustiti, ker na starejših fotografijah niso bile dobro vidne podrobnosti." Bulterier Bulterier se je v zadnjih 100 letih močno spremenil. Včasih je bil vitek in atletski, ni imel sploščene lobanje, kakršna je zanj značilna danes. Na poti do danes je privzel tudi druge motnje, kot je preveliko število zob in kompulzivno preganjanje repa.

bulterier FOTO: Caen Elegans

Baset Današnja pasma baset ima veliko daljša ušesa, je precej nižja in ima veliko več odvečne kože kot njeni predniki iz leta 1915. Poleg tega ima povešene oči, zaradi česar je nagnjen k "entropionu" ali "ekstropionu" – bolečemu stanju, pri katerem se veka zvije navznoter ali navzven.

baset FOTO: Caen Elegans

Bokser Ne samo, da je bokserjeva glava zdaj krajša, tudi njegov gobec je rahlo obrnjen navzgor. Njegova lobanja je veliko krajša, kot bi morala biti, posledično ti psi težje uravnavajo svojo telesno temperaturo v vročini. So manj atletski, poleg tega pa so bokserji psi, ki pogosteje od drugih zbolijo za rakom.

bokser FOTO: Caen Elegans

Angleški buldog Zdrav buldog pravzaprav ne obstaja, piše Caen. "Buldogi trpijo skoraj za vsako boleznijo, ki obstaja!" Sodeč po raziskavi kinološkega kluba iz leta 2004 povprečna življenjska doba buldoga znaša samo šest let in tri mesece. V primerjavi z buldogi pred 100 leti so ti zdaj veliko večji in založeni s salom, njihova glava je krajša, imajo veliko več odvečne kože. Ker imajo nesorazmerne proporcije, ni priporočljivo, da kotijo in se parijo brez veterinarske oskrbe.

angleški buldog FOTO: Caen Elegans

Jazbečar Jazbečarji so včasih imeli krajše vratove in daljše noge, proporcije, ki so bile smiselne za njihovo majhnost. Krajši so bili tudi njihovi hrbti. Zdaj so njihovi trupi in vratovi daljši, prsni koš imajo nagnjen naprej, nogice pa imajo tako kratke, da se s trupom skoraj dotikajo tal. Jazbečar ima od vseh pasem največ tveganj za poškodbe medvretenčnih diskov, kar lahko povzroči ohromelost.

jazbečar FOTO: Caen Elegans

Nemški ovčar Nemški ovčarji so bili nekoč vitkejši, s sorazmernimi nogami in hrbtom. Razlika med starim nemškim ovčarjem in novim je presenetljiva – sodoben pes ima puklast hrbet in krajše zadnje noge, njegov starejši sorodnik pa je veliko bolj atletskega videza. Včasih je ta pes tehtal približno 25 kilogramov, danes ima v povprečju 38 kilogramov.

nemški ovčar FOTO: Caen Elegans

Mops Mops je bolj kot pes danes modni dodatek za v torbico, zaradi česar pa preživlja pravi pekel. Visok krvni pritisk, težave s srcem, premalo kisika, oteženo dihanje, pregrevanje, težave z zobmi in dermatitis so stalne težave, s katerimi se ti psi soočajo. Dvojno zavit repek, ki je ljudem tako všeč, je v resnici genetska okvara, ki v nekaterih primerih lahko povzroči paralizo.

mops FOTO: Caen Elegans