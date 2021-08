Kako so se Afganistanci zjutraj zbudili v nov svet?

Po 20 letih so se v Afganistanu na oblast vrnili talibani, v nedeljo so vkorakali v glavno mesto Kabul in tudi izpraznjeno predsedniško palačo ter razglasili Islamski emirat Afganistan. Znova se je izkazalo, da je Afganistan pokopališče imperijev. Prizori vojaških helikopterjev, ki evakuirajo veleposlaništvo najmočnejše države na svetu, povsem spominjajo na dogodke iz leta 1975, ko so Američani doživeli do zdaj najhujši poraz v Vietnamu. Ulice, ki peljejo do letališča, so obstale, nekateri so svoja vozila pustili kar na cesti, na letališču pa je popoln kaos.

