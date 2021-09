Kako so se skozi čas spremenile šole in pouk?

Mediji, starši, sindikat, politiki, vsi se zadnje tedne in mesece ukvarjamo s tem, kakšno bo letošnje, že tretje covidno šolsko leto. Testiranja otrok, nošenja mask in prepovedi mešanja med razredi nekoč res ni bilo, a šola se, tako kot časi, ves čas spreminja in prilagaja. Kako je bilo nekoč? Kako danes ena generacija gleda na čas, v katerem je živela in se šolala prejšnja generacija? Mi smo bili v Osnovni šoli Brihtna glava, kjer so nam pokazali, kako je bilo v šolskih klopeh pred 70 leti. Da bi vse skupaj še bolj podoživeli, smo spregovorili z učiteljico in učencem, ki ju na svoja šolska leta vežejo le še spomini.