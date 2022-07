Kako so turistične bone in bone 21 porabili poslanci?

Prve bone smo v dobrih dveh letih izkoristili za dobrih 300 milijonov evrov, kar je skoraj 85 odstotkov vseh razpoložljivih. Nekaj odstotkov več, in sicer za skoraj 90 odstotkov, je bilo pokoriščenih tistih novejših bonov, kjer smo imeli tudi več možnosti, kje lahko bon unovčimo. V četrtek so sicer padali rekordi, očitno so mnogi s koriščenjem odlašali do zadnjega dne. V enem dnevu je bilo izkoriščenih več kot 80.000 bonov v vrednosti okoli 7 milijonov evrov. Kam pa so se iz Državnega zbora, kjer so bone sploh potrdili, odpravili poslanci? So jih unovčili tudi opozicijski poslanci, ki bonom sicer morda niso bili najbolj naklonjeni?