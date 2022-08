Kako stabilen je slovenski zdravstveni sistem?

Stabilnost našega zdravstvenega sistema je ogrožena. To sporoča poročilo o poslovanju zdravstvenih zavodov, ki ga je zahtevala vlada Roberta Goloba. Negativno finančno poslovanje, dolge čakalne dobe, poslabšanje dostopnosti do primarne ravni zdravstvene dejavnosti namreč kažejo na resne motnje v sistemu. Slabe številke pa bodo odnesle tudi aktualnega direktorja ljubljanskega UKC. A negativne številke v UKC Ljubljana se niso pojavile z nastopom Jožeta Golobiča. Milijonski minusi so v poslovanju UKC-ja prej pravilo kot izjema. In čeprav naj bi direktorska funkcija bolnišnice bila v prvi vrsti strokovna, je običajno vse prej kot to. Ko se menja vlada ali zdravstveni ministri, se običajno prej ali slej menja tudi direktor. Nekatere odstavijo zaradi strokovnih argumentov, vsaj na videz, velikokrat pa za tovrstnimi odločitvami stoji politična agenda.