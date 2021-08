Kako težko je pod eno klubsko streho združiti več nogometnih velikanov?

Potem ko so argentinskega nogometnega zvezdnika Lionela Messija uradno predstavil v njegovem novem klubu, je jasno: vodilni in navijači pariškega Saint-Germaina so izredno veseli prihoda šestkratnega dobitnika zlate žoge. Kot pravi, se tudi sam veseli svojega debija, s PSG-jem si namreč želi osvojiti Ligo prvakov. Po kraljevem sprejemu v Parizu so njegov prihod v klub pozdravili tudi nekateri drugi zvezdniki kluba, ki so bili še pred kratkim njegovi največji rivali.