Kako tradicionalno praznujemo Marijino vnebovzetje?

Kako ste izkoristili praznični dan, ki je bil za večino tudi dela prost? Če za veliko noč kuhamo šunko in barvamo pirhe, za božič pečemo potico, kaj torej počnemo na Marijino vnebovzetje? Vendarle gre za enega največjih krščanskih praznikov, zato je bil Aleksander Pozvek prepričan, da mora obstajati kakšna tradicija. In se je odpravil na pogovor k župniku Martinu Golobu, ki ga je pogostil s kavo in šilcem žganja. Kako je torej videti praznovanje tega praznika?