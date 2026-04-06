Kako učinkoviti so izdelki, ki 'dokazano' gladijo gube?

Ljubljana, 06. 04. 2026 15.01 pred 31 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Svet na Kanalu A
Ženska pred ogledalom

Kožo, naš največji organ, vsak dan umivamo z izdelki za tuširanje, jo negujemo z losjoni in kremami, vmes se poškropimo še z dezodorantom, naoljimo lasišče, pred poletjem posežemo še po anticelulitnih izdelkih. Če to počnemo vsak dan, več let, koliko nepotrebnih, potencialno celo škodljivih snovi posrka naše telo?

Evropska zakonodaja v kozmetiki prepoveduje več kot 1700 snovi, pa vendar, ali to res pomeni, da smo potrošniki povsem varni? V kremah, šamponih in oljih se lahko skriva marsikaj, od hormonskih motilcev do alergenov, ki se lahko pokažejo šele čez čas.

Drage sončne kreme niso nujno najboljše

Zveza potrošnikov Slovenije vsako leto pred poletjem pod drobnogled vzame tudi izdelke za zaščito pred soncem, tradicionalno ugotavljajo, da cena ne pove veliko o kakovosti izdelka.

"Skoraj vsako leto, na žalost, odkrijemo tudi izdelke, ki ne zagotavljajo obljubljene stopnje zaščite, ne glede na to, ali gre za izdelek iz nižjega ali višjega cenovnega razreda," pravi Urša Šmid Božičevič z ZPS.

Dokazano bolj gladka koža so le prazne obljube?

Kaj pa izdelki, ki 'dokazano' gladijo gube ali odpravljajo celulit? Šmid Božičevič poudarja: "Kozmetični izdelki učinkujejo na površini kože. To pomeni, da drastičnih sprememb, kot je izbris gub ali bleščeče beli zobje, s takimi izdelki ne bomo dosegli. Zelo pogosto gre pri takih velikih obljubah res zgolj za obljube." Dodaja, da je zakonodaja enaka za vse kozmetične izdelke, ne glede na to, ali jih kupimo v drogeriji ali v lekarni.

Kje največkrat ugotovijo prisotnost hormonskih motilcev, alergenih sestavin, okolju škodljivih snovi, kaj pomenijo oznake BIO, EKO, naravno ipd. ter komu ali čemu naj torej sploh zaupamo, ko gre za kozmetiko, pa lahko slišite v pogovoru za Svet na Kanalu A.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
06. 04. 2026 15.33
Produkti za nesamozavestne dekline, ki so potem zbircne pri moskih hehe
Dragica Cegler
06. 04. 2026 15.26
Kakšen naslov,?Če dokazano glafijo gube ,so učinkoviti, ali po novinarsko niso?
