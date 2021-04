Lažne informacije se širijo vse hitreje: kako najti resnične?

Zaradi številnih informacij, ki se pogosto iz dneva v dan spreminjajo, Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je pandemija sprožila infodemijo. In pričakovano so se silovito razrasle tudi lažne novice. Te ne pridejo le z ulice, včasih jih posreduje celo politika, vsaka neresnica pa se v hipu razširi kot požar. Preverjanje dejstev in razkrivanje neresnic terjata veliko večji trud in tudi več časa. Velik izziv današnjega časa je tudi vprašanje, kako naučiti ljudi, da bodo v morju informacij našli tiste resnične. To je izziv zlasti pri mladih, ki danes večino informacij dobijo na družbenih omrežjih.

Nikoli doslej še ni bilo toliko medijev in drugih virov informacij, a zaradi poplave lažnih novic in dezinformacij v njih, se še nikoli ni bilo težje dokopati do resnice, je v spletnem pogovoru ob mednarodnem dnevu dejstev opozorila Slovenska tiskovna agencija."Slovenija se po mojem mnenju premalo zaveda tega, da imamo tudi v naši državi težave z lažnimi novicami," opozarja pravnica in novinarka Nataša Pirc Musar. Svetovna zdravstvena organizacija pa opozarja, da je pandemija sprožila tudi infodemijo. Tudi Evropska komisija je v poročilo o boju proti dezinformacijam o covidu-19 opozorila, da je pandemija ustvarila ugodne razmere za širjenje neresničnih informacij."Opažamo, da so velike težave zaradi informacij o pandemiji koronavirusa. Milijoni ljudi so dezinformirani, slabo informirani, imajo jih za norca. In to je velik izziv za novinarje, in tudi našo agencijo, ki delamo na tem vsak dan,"pojasnjuje Stefan Voss iz Nemške tiskovne agencije.

icon-expand Lažne novice FOTO: iStock

Kako ločiti verodostojne novice od lažnih? V času, ko nas zdravstvo uči, da se je varno zapirati v mehurčke, na medijskem področju velja ravno obratno. Slediti bi bilo dobro več različnim medijem. "Več informacij, kot spraviš v svojo glavo, bolj se boš približal temu, da boš morda začel sam razločevati, kaj je tisto, kar je popolnoma neverjetno, kaj je na meji verjetnosti, da greš naprej preverjat in kaj je tisto, čemur lahko verjameš," pove Pirc Musarjeva. Treba je poskrbeti tudi za mlade, ki so odprta tarča za dezinformacije, zato bi jih bilo smiselno že v osnovni šoli naučiti, kako pristopiti do tega širokega medijskega prostora. "Mlajše generacije ne ločijo popolnoma več med klasičnim medijem in družbenim omrežjem, njim je vse medij, kjer dobijo informacije," še pojasni.

V času, ko nas je covid osamil, mnoge zaprl v stanovanja, in je edini pogled v svet za mnoge le skozi medijsko okno, je odgovornost medijev postala še večja kot sicer."Zelo je pomembno, da imamo tudi znanost pokrito in da ljudi ne podcenjujemo in jim razložimo, kako v bistvu znanost deluje in zakaj se lahko podatki spremenijo," razlaga znanstvena novinarka Zarja Muršič. A nedvomno je pri nas na zaupanje vplival tudi način komunikacije, ki ga je imela politika z ljudmi, v trenutkih, kakršen je tudi zdaj, ko se z ukrepi posega v temeljne človekove pravice."Nam se omejuje svoboda gibanja in svoboda zbiranja, mi imamo policijsko uro, mislim, da najdaljšo v Evropski uniji, ki traja že šest mesecev," še pove Pirc Musarjeva. "Da se v teh kriznih časih gradi, da bi se gradila oblast na nekem zaupanju državljanov, ne pa na tem, da spušča v njihove kosti nek strah in slabo vest," pa pojasnjuje novinarka spletnega portala Oštro Katarina Bulatovič. To je vplivalo tudi na zaupanje državljanov o tem, kako nevaren je virus, in zakaj bi ukrepe sploh upoštevali.