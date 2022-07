Pred dvema dnevoma je bil na obisku v Ljubljani kitajski milijarder Jack Ma. Sprehodil naj bi se po Ljubljani, ostale podrobnosti pa so bolj skrivnostne. Ma je težak okoli 25 milijarde evrov. In naš novinar Aleksander Pozvek se je za potrebe prispevka prelevil v milijarderja. Kje in kako zapraviti svoj denar? Marsi kdo bi rekel naloga je enostavna. A ni povsem tako.