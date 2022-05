Po izreku prepovedi približevanja, kako varne so sploh žrtve nasilja?

"Kljub prepovedi približevanja je bilo veliko psihičnega nasilja in nobenega resnega ukrepanja, tako da mi ta prepoved ni pomenila nič," danes razlaga Sara (njeno pravo ime zaradi njene zaščite hranimo v uredništvu). "Začne se s sporočili, zvonenjem, zasledovanjem, potem pa je že kaj hujše, potem so že umori - tudi do tega pride, ker policija ne naredi kaj preveč," še opisuje. Umor se je zgodil tudi na Koroškem, čeprav so policisti opravili nadzor upoštevanja prepovedi približevanja, kot naj bi to v praksi počele vse policijske enote. "Te kontrole so lahko fizično ali preko telefona se lahko opravi razgovor, v kolikor niso doma, se kontrole opravijo nepričakovano ravno iz razlogov, da storilec ne more vedeti, kdaj bo policija opravila kontrolo," pojasnjujejo na policijski upravi Celje.

"Je bilo kaj nadzora Policije nad njim? Nobenega nadzora nisem imela. Je imel prepoved približevanja do otrok in mene, ampak nisem bila varna, še vedno je gospodič hodil okrog bloka, zvonil, takrat sem ga imela še odblokiranega in sem dobivala razne grožnje po telefonu," pove Sara.

V Društvu SOS pravijo: "Očitno v Sloveniji, to se nam kaže na osnovi analize primerov, manjkajo neki vzporedni mehanizmi, ki bi tekli za boljšo zaščito žrtev in bolj sistematično obravnavo in nadzor povzročitelja sočasno z izrečenim ukrepom prepovedi približevanja. Ugotavljamo v primerih nasilja v družini, da se organi pregona redkeje odločijo za bolj rigorozne ukrepe, če gre za prijavo nasilja v družini, kot je policijsko pridržanje ali pripor."