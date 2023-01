Kako veliki so vozni parki ministrstev in kako povečati uporabo koles?

Z upoštevanjem zahtev uredbe o zelenem javnem naročanju smo v obdobju med letoma 2018 in 2020 prihranili za skoraj 180.000 ljudi vode. Samo z naročilom stranišč z dvojnim splakovanjem letno prihranimo za približno 970 ljudi vode. V ozračje smo spustili več kot 100.000 ton manj ogljikovega dioksida in skupno prihranili 61 milijonov evrov. V luči aktivnega zelenega prehoda pa so ministrstva in vladne službe zdaj pozvane, da do konca marca naredijo analizo obstoječega stanja službenih vozil in ugotovijo, kako svoje delovno mesto narediti čim bolj zeleno.