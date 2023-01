Kako visoko lahko poletijo dvigi obrestnih mer?

Luka Vostinić je kreditno pogodbo podpisal konec septembra lani, ko je bila spremenljiva obrestna mera 0,76 odstotka z 1,40 odstotka pribitka. Mesečni obrok je torej znašal 417 evrov. Vostinić situacijo komentira: "Podpisal sem trimesečno pogodbo o spremenljivi obrestni meri z euriborjem, ki me je opozoril, da se po treh mesecih lahko poveča ali zniža." Pošto od banke pa je Vostinić prejel že decembra: "6. decembra sem dobil obvestilo, da se bo obrok iz 417 evrov podražil na 490 evrov. To velja za mesece januar, februar in marec, kako bo najprej, pa bom še izvedel. Bančnik pravi, da so prejeli informacije iz centralne banke, da se bo mera znižala, kar pa mislim, da ni realno in da se bo glede na razmere po svetu obrestna mera še povečala. Pustimo se presenetiti."

Pričakovati obrestno mero je nerealistično, opozarja makroekonomist Maks Tajnikar, ki pravi, da Evropska centralna banka sledi inflaciji, kar je temeljni razlog za dvig obrestne mere, medtem ko naboj z inflacijo še zdaleč ni izčrpan. "Tisti, ki imajo fiksno obrestno mero, so v ugodnem položaju. Tistim, ki pa imajo kredit z variabilno obrestno mero, pa svetujem, naj najamejo nov kredit po fiksni obrestni meri in odplačajo stari kredit z variabilno. To se bo zagotovo splačalo. Menim, da je to zelo resen nasvet in premislek za tiste, ki imajo kredite," je svoje mnenje podal Tajnikar.