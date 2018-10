Kako vreme vpliva na jesensko selitev živali?

Jesen je čas, ko se jate ptic selivk podajajo na dolgo pot proti toplim krajem. Še ena velika in spektakularna jesenska selitev živali na svetu pa vsako leto poteka v severni Ameriki, kjer se na pot proti jugu številčno opravi monarh – barvit metulj, ki se zbira v velikih skupinah in skupaj z jesensko obarvanimi gozdovi pričara čudovito kuliso. Njegova selitev je močno odvisna od vremenskih razmer.

Monarhi zimsko zavetje in hrano iščejo v topli Kaliforniji, na Floridi in v Mehiki. V času, ko piha južni veter, ne potujejo ali pa potujejo zelo nizko po gozdu, saj bi jih sicer močni sunki vetra v višjih plasteh ozračja lahko kaj hitro zanesli nazaj proti hladnejšim krajem.

Metulj monarh FOTO: Thinkstock

Monarhi potujejo v velikih rojih, tudi zato, da se preko noči in ob hladnih jesenskih dneh strnejo v grozde in ogrejejo. So namreč hladnokrvne žuželke, ki ne morejo same uravnavati svoje temperature. Ker so skupine tako velike, jih občasno zaznajo tudi meteorološki radarji. Za najhitrejšo pot proti jugu metulji čakajo na poseben prevoz – na prehode hladnih front in severni veter, ki zapiha za njimi in oranžne letalce ponese proti jugu. Temperatura po prehodu hladne fronte sicer pade, vendar se hkrati z dotokom suhega zraka s severa običajno tudi razjasni in sonce ogreje metulje. Ker se veter z višino krepi, se dvignejo čim višje, s pomočjo vzgonskega vetra do tri tisoč metrov in s severnikom odjadrajo v tople kraje, tudi tri tisoč in več kilometrov daleč.

Monarhi se pred selitvijo zbirajo v velikih rojih. FOTO: Thinkstock

S prihodom pomladi se monarhi vračajo nazaj proti severu. Tokrat čakajo na ugoden južni veter in do junija že iščejo nektar svilnice na severnih travnikih. Selitev ptic Podobno kot monarhi se tudi veliko ptic jeseni poda na dolgo in nevarno pot v tople kraje. Od okoli deset tisoč poznanih vrst ptic na svetu se jih seli približno polovica, ostale so tako imenovane stalnice. Nekatere ptice se pozimi le umaknejo iz gora v doline, spet druge pa vsako leto preletijo na desettisoče kilometrov. Najdaljšo selitveno pot opravi arktična čigra, morska ptica iz družine galebov, ki dvakrat letno preleti razdaljo med Arktiko, kjer gnezdi, in Antarktiko, kjer prezimuje. Vsakoletna selitev je za ptice življenskega pomena, saj so njihove prehrambene možnosti močno odvisne od letnega časa. Najbolj poznane ptice selivke pri nas so lastovke, ki se jeseni selijo na jug Afrike. Spomladi, ko se svetli del dneva v njihovih prezimovališčih skrajša, se ponovno vračajo k nam.

Lastovka FOTO: Thinkstock

Podobno kot monarhi tudi ptice za selitev počakajo na ugodne vetrove, pri orientaciji pa si pomagajo z zemeljskim magnetnim poljem. Večina selitvenih poti poteka v smeri sever – jug. Za selitev v tople kraje so najbolj ugodni severni vetrovi, ki zapihajo takoj po prehodu hladne fronte in ptice v le nekaj dneh brez velikega napora ponesejo več tisoč kilometrov proti jugu. Spomladi se v zmerne geografske širine vračajo z južnimi vetrovi. Neredko se zgodi, da ptice zaradi neugodnih vremenskih razmer s svojim povratkom v Evropo zamujajo, kar se pozna na gnezditvenem uspehu. Zaradi neugodnih vremenskih razmer kot so nevihte in močni vetrovi, lahko ptice odnese tudi več tisoč kilometrov stran od ustaljenih selitvenih poti. Ob tem se nekatere ptice ob pristanku ponovno orientirajo in se selijo nazaj, spet druge pa padejov ocean ali pa postanejo plen plenilecev. Selitev rdečih rakovic Za razliko od dolgih poletov ptic in metuljev pa na južni polobli v teh mesecih poteka mnogo krajša, a ravno tako številčna selitev po kopnem. Več kot 50 milijonov rdečih kopenskih rakovic se na začetku deževne sezone na Božičnem otoku, ki leži v Indijskem oceanu, poda na okoli pet kilometrov dolgo in od pet do sedem dni trajajočo pot iz sence gozdov do morja, kjer se drstijo.

Rdeče rakovice FOTO: You Tube