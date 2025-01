Kako zagotoviti varnost na množičnih dogodkih v decembru?

V prazničnem času, ko slovenska mesta zažarijo v soju prazničnih luči ter oživijo z božičnimi sejmi in silvestrovanji, se na mestnih trgih in ostalih prizoriščih zbere več deset tisoč prešerno razpoloženih obiskovalcev. Kako obvladati varnostne izzive, ki jih prinašajo množični dogodki in poskrbeti, da bo vsak trenutek praznovanja minil brez skrbi? Kako učinkoviti so trenutni varnostni standardi za javne dogodke v Sloveniji?