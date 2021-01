Kako zanesljivi so hitri testi?

V zadnjih tednih se v Sloveniji hitreje, kot se cepimo, testiramo. Hitri testi potekajo po več krajih, vendar pa varnostna razdalja pri teh testih očitno ni pomembna. A kako zanesljivi so pravzaprav ti testi? Če direktor Zdravstvenega doma Ljubljana javno pove, da testi ne kažejo ravno največje zanesljivosti, potem je to čas za alarm. Potem pa so tu še novi zapleti, kot je tisti, ki se je zgodil na Vrhniki. Tam bi moralo potekati eno od hitrih testiranj, vendar pa kontrolni testi sploh niso prišli.

