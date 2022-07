Po dveh zelo izpostavljenih zgodbah tujih delavcev, eni so delali v nečloveških pogojih v podjetju Marinblu, druge pa so kot nekdaj sužnje izbirali v Bangladešu, da bi pri nas vozili tovornjake, so se zdaj v državnem zboru pogovarjali o tem, kako poskrbeti, da bi inšpektorji takšne kršitve odkrili in zaščitili delavce.