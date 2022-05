Na računalnikih imamo kup pomembnih in dragocenih stvari, od osebnih fotografij in videoposnetkov, do službenih dokumentov in shranjenih kod za spletno nakupovanje. In kaj naredimo, da to zavarujemo? Napadi in kraje prek spleta niso nič novega. Le škoda je vse večja. Kdo nas napada in kaj lahko naredimo, da hekerjev ne spustimo v svoje računalniško okolje?