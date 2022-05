Kako zdravi smo Slovenci?

Ena od zavez bodoče vlade, vsaj v predvolilnem času, je bilo skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu na 30 dni. Kako zdravi pa smo Slovenci? Katere bolezni so v porastu in pri katerih je hospitalizacij manj kot nekoč? Dobra novica je, da število bolezni, povezani z alkoholom, upada, tudi samomorov je manj. Nacionalni inštitut za javno zdravje vsako leto zbere podatke o zdravju Slovenk in Slovencev in kot boste videli, se trendi razlikujejo od regije do regije.