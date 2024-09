Kako zdržati brez telefona?

14-letna Poljakinja, ki je bila s starši na počitnicah v Sloveniji, je po tem, ko so ji odvzeli telefon, poklicala Policijo in prijavila, da jo starša maltretirata. Verjetno se res marsikomu, še posebej mladim, ki so odraščali s pametno tehnologijo, zdi vsaka minuta brez telefona kot pravo mučenje. Zato je Aleksander Pozvek za vas pripravil priročnik, kako brez telefona opravljati osnovne življenjske funkcije.