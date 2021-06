Kako zveni klic duhovništva?

Kako je, ko se odločiš, da ne boš imel dekleta, žene, otrok in da boš svoje življenje posvetil Bogu, cerkvi in faranom? V teh modernih časih je kar težko razumeti, da so še vedno fantje, ki zaslišijo ta klic in se tudi odzovejo nanj. Letos je novomašnikov sedem. Simon Lampreht, Boštjan Dolinšek, Jurij Slamnik, Jakob Piletič, Tilen Kocjančič, Klemen Slapšak, v torek pa je bil v ljubljanski stolnici posvečen tudi Peter Čemžar.

