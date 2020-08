Kakršen koli nadzor nad divjimi kopališči je nemogoč, a prav ta so najbolj nevarna

Kdo skrbi za varnost na tistih kopališčih, ki nimajo statusa kopalnih voda, je pa vseeno na obrežju postavljen kakšen gostinski lokal, pa ležalniki in celo pomol? Nihče. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi nesrečami pristojnosti nima, prelaga jo na lokalno skupnost. Na Ministrstvu za okolje odgovarjajo: če območje ni razglašeno kot kopalna voda to ne pomeni, da je kopanje tam prepovedano, je pa na lastno odgovornost. Pri 30 stopinjah celzija pa to ljudi na Velenjski plaži, na Soboškem jezeru in tudi na novo urejeni gramoznici Pleterje v Kidričevem ne odvrne od osvežitve.