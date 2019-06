Kakšen bo novi nadzor na hrvaških cestah?

Podjetje Hrvatske autoceste (Hac) je konec maja objavilo 125.000 evrov vreden razpis za uvajanje sistema kamer za nadzor hitrosti na svojih avtocestah. Do naslednje turistične sezone želijo postaviti nekaj 100 nadzornih kamer na avtocestah, poroča Večernji list. Projekt naj bi pripravili do jeseni, sredstva za to pa naj bi zagotovili iz evropskih skladov.