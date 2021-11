Kakšen december nas čaka?

Ljubljanski župan Zoran Jankovič je v torek v imenu županov slovenskih mestnih občin pozval k cepljenju in dejal, da bi ob uveljavitvi pogoja PC decembrske prireditve lahko izpeljali. V Ljubljani se bodo, pravijo, do zadnjega pripravljali na izvedbo prazničnih stojnic in prireditev, upajo, da jim bo vlada prisluhnila in do konca novembra prilagodila epidemične ukrepe. Kako pa se na decembrsko praznovanje pripravljajo v Celju?