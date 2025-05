Kakšen dim se bo pokadil iz dimnika Sikstinske kapele?

Začel se je konklave, postopek izvolitve novega papeža, ki bo nasledil pokojnega Frančiška. V strogo določenem in tajnem postopku tokrat sodeluje 133 kardinalov. To je največji in najbolj geografsko pisan konklave doslej, saj kardinali prihajajo iz kar 71 držav. Ves čas volitev je kardinalom prepovedan stik z zunanjim svetom. Kako natanko poteka konklave in kdo so tisti redki posamezniki, ki so poleg kardinalov še lahko prisotni v Sikstinski kapeli?