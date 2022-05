Nesrečo s smrtnim izidom, ki jo je v soboto povzročil 49-letni policist Policijske uprave Celje in še pred zaslišanjem pobegnil iz bolnišnice, je sedaj prevzelo Specializirano državno tožilstvo, saj gre za uradno osebo. Na tožilstvo samo naslovili več vprašanj o stanju voznika ob povzročitvi nesreče in o tem, kaj sledi. Že večkrat se je namreč zgodilo, da so uradne osebe povzročile prometne nesreče, velikokrat je bil razlog za to tudi alkohol.