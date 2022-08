Kakšen je 'minister za nesmisle', ko na sebi ne nosi zdravniške halje?

30-letni specializant infektologije na UKC Ljubljana David Zupančič je zdravnik, ki ga je večina spoznala z začetkom pandemije covida-19, ko je anonimno s profila Ministrstva za nesmisle na Instagramu nejevernim ljudem želel postreči s točnimi informacijami o virusu. Kot samooklicani minister za nesmisle je ljudi v težkih časih zabaval, ko je čutil, da postaja preresno, je s humorjem in satiro razlagal o novi bolezni in tudi kritiziral naš zdravstveni sistem. Ljudje so ga vzljubili, po dveh letih je njegova Instagram skupnost zrasla na več kot 30.000 članov. Kakšen je David Zupančič, ko sleče zdravniško haljo?