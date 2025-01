Kakšen je občutek, ko pometeš z vso svetovno konkurenco?

Ko se zaključuje leto, ponavadi naredimo tudi bilanco svojih osebnih in poslovnih uspehov. Težko pa je s svojimi uspehi prekositi šest Slovenk in Slovencev, ki se lahko pohvalijo z olimpijsko oziroma paralimpijsko medaljo na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Med njimi sta tudi Andreja Leški in Dejan Fabčič. Kako sta preživljala in doživljala trenutke pred odločilnim nastopom ter kakšno olajšanje se zgodi, ko se zaveš, da si pokoril vso svetovno konkurenco?