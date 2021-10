Kakšen je občutek, ko vdihneš solzivec, in kakšna je ob tem prva pomoč?

Ob vsem dogajanju med protesti tudi za zdravstvene delavce večer ni minil mirno. Sirene reševalnih vozil ljubljanskega UKC so se zaradi protestov zaslišale štirikrat, od tega so dvema osebama pomagali zaradi vdihanega plina. Medtem so pomoč zaradi solzivca na urgenci Zdravstvenega doma Ljubljana poiskale še tri osebe. Ena od teh je imela težave z dihanjem, dve pa z očmi. Solzivca so se nadihali tudi naši novinarji in snemalci, pa dostavljavci hrane in mimoidoči, ki so se takrat ravno znašli na mestu, kjer se je v oblakih dima na vse strani širil solzivec.