Kakšen okus ima sladoled, prekrit z 22-karatnim zlatom?

Zlati sladoled, pravzaprav takšen, prekrit z 22-karatnih zlatom. Trend, ki je iz Japonske pljusknil v Evropo. Simboliziral naj bi večno mladost in dolgo življenje. Kje ga lahko poskusite in ali si ga bomo lahko privoščili tudi navadni smrtniki? In kakšen okus ima jedilno zlato?