Kakšna je nacionalna strategija za obvladovanje demence?

Stroški demence, ki postaja vse večji problem sodobne družbe, so izjemno visoki. Po podatkih iz leta 2015 so svetovni posredni in neposredni stroški demence ocenjeni na 825 milijard evrov na leto. Bolezen ne prizadene le osebe z demenco, v Sloveniji jih živi približno 43 tisoč, ampak tudi vse, ki skrbijo zanjo. Za eno osebo z demenco v povprečju skrbijo vsaj trije ljudje. Ta kruta bolezen je še vedno stigmatizirana in prav zato je nacionalna strategija o obvladovanju demence eden ključnih dokumentov, ki opredeljuje preventivo, ozaveščanje in predvsem pravočasno diagnozo.