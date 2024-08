Kakšna je po končanih olimpijskih igrah usoda Cretuja?

Na letališču Brnik je pristalo letalo z našimi odbojkarji, ki so na letošnjih olimpijskih igrah dosegli odlično 5. mesto. Na terminalu so jih pričakali domači, prijatelji in zvesti navijači, celo učitelj Jana Kozamernika je bil med njimi. Kakšne načrte imajo odbojkarji, ki so dosegli vrhunec generacije, in kakšna je usoda selektorja Cretuja, ki jih je sploh prvič popeljal na olimpijske igre?