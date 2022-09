Kakšna je prihodnost pogorelega Krasa?

Črna drevesa, črna tla in nekaj zelenih grmičkov. To je dva meseca po najhujšem požaru v zgodovini naše države slika Krasa. Dva meseca pa so imeli časa tudi vsi strokovnjaki in politiki, da zberejo ideje, znanje in pripravijo konkreten načrt o prihodnosti goriškega Krasa. Na občini Miren-Kostanjevica so v sredo potekali pogovori med župani, okoljskim ministrom in sekretarjem na kmetijskem ministrstvu. Do konca letošnjega leta napovedujejo kratkoročno sanacijo v obliki pogozdovanja, naslednje leto spomladi pa naj bi se spremenil okoljski načrt, ki bi več pozornosti namenil požarni varnosti. To podpirajo tudi domačini, ki pa si želijo predvsem pogozdovanja z avtohtonimi drevesi in ne borom.