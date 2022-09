Kakšna je zaradi draginje razlika v cenah šolskih potrebščin v primerjavi z lani?

Šolanje tako osnovnošolcev kot dijakov v javnih šolah v Sloveniji je brezplačno. Za starše, ki otrok nimajo v prvi triadi, kjer so učbeniki brezplačni, pa vseeno precejšnje finančno breme. Kako je draginja letos vplivala na nakup šolskih potrebščin? Podražitve so postale namreč del našega vsakdanjika, cene se višajo na vseh področjih. Nakup učbenikov, delovnih zvezkov, zvezkov, torb in ostalih potrebščin je za marsikatero družino velik finančni zalogaj vsako šolsko leto, letos pa so cene še višje. Kako se s tem spopadajo starši in kakšna je razlika v cenah v primerjavi z lanskim letom?