Kakšna kazen bo doletela lastnika zanemarjenega konja Maxa?

Konja Maxa je lastnik na Društvo za zaščito konj in ostalih živalih v petek pripeljal shiranega, s poškodovanimi kopiti, šumom na srcu in popolnoma brez moči. Zaradi zgodbe, da je konj last preminulega očeta in z njim nimajo kam, so ga v društvu sprejeli. Ob predložitvi papirjev za prepis lastništva pa ugotovili, da je zgodba velika izmišljotina in ga je lastnik dolgotrajno zanemarjal. Konj se namreč ni več mogel postaviti na noge, zato zanj upanje počasi usiha. Primer že obravnava pristojni inšpektorat.