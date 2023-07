Kakšna pa bo usoda težko pričakovanega Zakona o dolgotrajni oskrbi?

Po napovedih bo državni svet na izredni seji obravnaval predlog za odložilni veto na Zakon o dolgotrajni oskrbi. Interesne skupine delodajalcev, lokalnih interesov ter kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev so se namreč na skupni korespondenčni seji odločile za vložitev pobude za predlog odložilnega veta. Po mnenju omenjenih interesnih skupin zakon naslavlja pomembne, zahtevne, večplastne in občutljive vsebine za zagotavljanje socialne varnosti posameznikov, zato bi bilo treba k urejanju problematike pristopiti premišljeno, opozarjajo, zato bo potekala seja državnega sveta.