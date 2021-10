Kakšna pravila bodo veljala za necepljene športnike?

New York, 05.10.2021, 20:50 | Posodobljeno pred eno minuto

Stroga pravila bodo v ligi NBA še naprej veljala za vse necepljene igralce. Okoli 10 odstotkov je tistih, ki se niso odločili za cepljenje in te čakajo določeni protokoli obnašanja med sezono najmočnejše košarkarske lige. "Naslovi za Grand slam vas ne bodo zaščitili, zaščiteni boste samo, če boste prejeli prvi in drugi odmerek cepiva," pa vsem teniškim igralcem sporoča premier države Viktorija v Avstraliji, kjer bo potekal teniški turnir Australian open. Očitki so leteli predvsem na številko ena svetovnega tenisa Novaka Đokovića.