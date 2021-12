Kakšna so načela primerne komunikacije javnega govorca?

Ob koncu leta 2021 bi bilo dobro prezračiti parlamentarno dvorano. Ne zaradi prigrizka ministra Hojsa, ampak zaradi ogromno žaljivk, zbadljivk in neprimernih besed, ki so bile izrečene v njej. Politikom se zelo pogosto zgodi, da pozabijo na pravila lepega vedenja in izražanja, ki bi v hramu demokracije morala veljati. In kakšna sploh so načela primerne komunikacije javnega govorca? Kako daleč od tega so naši poslanci, ki bi morali državljanom predstavljali vzor?