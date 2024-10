Kakšna so pravila štajerske prestolnice?

Kaj se zgodi, ko prevozimo 2931 metrov dolg predor? Iz osrednje Slovenije pridemo na Štajersko. In tam veljajo drugačna pravila. Pravila, ki jih bo po novem moral upoštevati tudi Ljubljančan na delu v Mariboru. Boštjan Cesar je novi trener NK Maribora in da se bo lažje naturaliziral, se je skozi Trojanski predor v lovu na nasvete zapeljal tudi Aleksander Pozvek. Da izve, kaj je v štajerski prestolnici prav bogokletno. Dejstvo je, da je zelena še vedno grda in da grozdje v mestu ob Dravi jedo samo neučakani.