Skoraj ne mine teden, da ne bi poročali o napadu zveri na živino. Predsednik vlade Marjan Šarec in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec sta se zato sestala s predstavniki Sindikata kmetov Slovenije. Pogovarjali so se, kakšna številka medvedov in volkov je sprejemljiva. V sindikatu so še predlagali uvedbo dežurne številke.

