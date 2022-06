Kakšna turistična sezona se nam obeta?

V samo dveh dneh odkar se je začelo koriščenje digitalnih bonov, ki so namenjeni zadnji trijadi osnovnošolcem, dijakom, študentom in starejšim od 55 let, je bilo teh unovčenih že za dobrih 800 tisoč evrov. Do konca tega meseca imate čas, da izkoristite turistične bone, ki so bili namenjeni zgolj za nočitve pri turističnih ponudnikih. Zaradi iztekanja veljavnosti bonov se rezervacije v hotelih in kampih po Sloveniji hitro vrstijo, nekateri so zapolnjeni že skoraj za celo sezono. Prihajajo tako tuji kot slovenski gostje, pravijo ponudniki storitev. Preverili smo, za katere obiskovalce je Slovenija najbolj zanimiva in kakšna sezona se nam obeta.

