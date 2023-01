Kakšna usoda čaka Celjsko kočo?

Če bi vam rekli, da za tri tisočake dobite v najem kočo, ki je tik ob smučišču, s krasnim razgledom, ima velnes in prenočišča, pa tudi dobro kulinariko, potem bi hitro vsak pomislil, da je to dobra poslovna priložnost. A ni čisto tako. Govora je namreč o Celjski koči, ki že nekaj časa čaka na obnovo, pa tudi na novega upravitelja, ki bi bil pripravljen sprejeti izziv. Zdajšnji, Peter Pišek, bo vztrajal le do poletja, saj se računica ne izzide pravi: stroški so preveliki, gostov čez teden pa praktično ni.